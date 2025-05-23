خلال 24 ساعة.. 60 شهيداً و185 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة (23 أيار 2025)، عن استشهاد 60 مدنياً واصابة 185 اخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات غزة استقبلت 60 شهيدا و185 جريحا، خلال 24 ساعة الماضية". وأضاف البيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 53,822 شهيدا و122,382 جريحا منذ بدء العدوان على غزة".

واشارت الوزارة حسب البيان الى أن "هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.