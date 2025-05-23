سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: قوة صهيونية تستولي على بئر مياه في القنيطرة وتمنع الأهالي من الوصول لأراضيهم


أكدت مصادر في بلدة حضر بريف القنيطرة جنوب سوريا استيلاء القوات الصهيونية على بئر مياه عين التينة الذي يزود البلدة بمياه الشرب، و حرمان الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، حيث أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أنشأ حاجزا على طريق عين التينة عند نقطة الطوارئ الدولية القديمة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بعد الحاجز .

كما قام بالاستيلاء على نقطة ثانية في موقع قرص النفل ( التل الكبير) شمال موقع ال un و بدأ العمل بها.

في ذات السياق، ذكرت صحيفة "الوطن" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل يوم أمس الخميس ثلاثة شبان، أب و ابنه وشاب آخر واقتادهم إلى داخل الجولان المحتل، و لم يعرف مصيرهم حتى الآن. 

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