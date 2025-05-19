سوريا - لبنان - فلسطين

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يحذرون اسرائيل: أوقفوا الهجوم على غزة


أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين (19 أيار 2025)، بيانًا حذروا فيه الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا أنهم سيتخذون الإجراءات بحق إسرائيل في حال عدم وقفها الهجوم ضد غزة ورفع القيود عنها فيما يخص دخول المساعدات إليها.

وأكد القادة في بيانهم ، أنهم "سيتخذون إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات"، مشيرين إلى أنهم "يعارضون توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وقد يتخذون إجراءات بينها العقوبات".

وأضاف البيان أن "رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول"، وطالبوا "إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات".

ولفت القادة حسب البيان إلى أن "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق"، وأدانوا "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري".

وأشار البيان إلى أن "التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي"، مؤكدين أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة".

ولفت القادة في البيان إلى أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة"، وطالبوا "حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة".

وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة، لحين بدء عمل آلية جديدة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

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