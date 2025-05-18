بعد عملية برية على غزة.. ابطال انصار الله يطلقون عمليات عسكرية جديدة ضد إسرائيل

هددت حركة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الاحد، بتنفيذ عمليات عسكرية ضد مطار بن غوريون “الاسرائيلي” بسبب التصعيد في غزة.

وقال القيادي في الحركة، نصر الدين عامر: “إنذار وتحذير.. خلال الساعات القادمة ستقصف القوات المسلحة اليمنية مطار اللد المسمى “بن غوريون” ومطارات إسرائيلية أخرى؛ وذلك بسبب التصعيد لأخير ضد قطاع غزة والعدوان على اليمن، وهذا الإعلان هو إخلاء للمسؤولية”.

وأضاف: “على شركات الطيران المتبقية والمتواجدين في المطار المغادرة فوراً وخاصة الأجانب حفاظاً على سلامتهم”.

وأعلن “الجيش الإسرائيلي”، في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، أطلق عليها اسم “عربات جدعون”.

وقال المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي” أفيخاي ادرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن قواتنا بدأت عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء عملية (عربات جدعون)”.

وأضاف أنه في “خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون”.

وأردف أدرعي “خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدف لحماس في أنحاء قطاع غزة، وذلك بهدف تشويش استعدادات العدو ودعمًا للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر إرهابية ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع”، بحسب البيان.