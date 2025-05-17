سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 53 ألفا و272 شهيدًا


أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 53 ألفا و272 شهيدًا، و120 ألفا و673 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ جاء في تقرير الوزارة اليومي لعدد القتلى والجرحى الذي نشرته اليوم السبت: وصل مستشفيات قطاع غزة 153 شهيدًا، منهم 7 انتشال، و 459 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

كما أضافت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشرت إلى ارتفاع حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 حيث بلغت (3.131 شهيدا، 8.632 إصابة)، فيما أهابت بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

بالمقابل، استأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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