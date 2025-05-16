سوريا - لبنان - فلسطين

حماس: شعبنا يواجه إبادة جماعية أمام العالم


طالبت حركة "حماس"، اليوم الجمعة (16 أيار 2025)، الدول العربية والإسلامية بتحمُّل مسؤولياتها الدينية والقومية والإنسانية تجاه سكان غزة، والتحرّك الفاعل والضغط لوقف المجزرة الوحشية، مشيرة إلى أن الشعب يواجه إبادة جماعية أمام العالم في ظل غياب تام لأي تحرك دولي فعال.

وقالت حماس في بيان لها إن "شعبنا الفلسطيني يواجه إبادةً جماعيةً موثقةً بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم، في ظل غياب تام لأي تحرك فعّال من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، في مشهدٍ يعكسُ فشلاً سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق".

وأضافت أن العدو الصهيوني المجرم يواصل تصعيده الدموي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر مجازر متتالية وقصف وحشي مستخدماً سياسة الأرض المحروقة والقصف المكثف والعشوائي للأحياء السكنية، ومخيمات النزوح، والمستشفيات، والمساجد، والمراكز الإيوائية، في محاولة يائسة لفرض معادلات الاستسلام على شعبنا الصامد.

وفي شأن متصل، أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الجمعة، أن القطاع يشهد مجازر تطهير عرقي، أسفرت عن استشهاد 250 فلسطينيًا خلال 36 ساعة فقط، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بحق المدنيين والمنشآت الصحية.

واتهم المدير العام "الاحتلال الإسرائيلي بـاستهداف المستشفيات بشكل ممنهج"، مشيرًا إلى أن "أسلحة حديثة ومحرمة دوليًا تُستخدم في قصف المنشآت المدنية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في حالات الأجنة المشوهين كأثر للأسلحة التي يستخدمها الاحتلال".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

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