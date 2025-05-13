الجيش الإسرائيلي يزعم انه نفذ عملية لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية الاغتيال في خان يونس استهدفت هو قائد حركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار".

وأشارت قنوات إسرائيلية أخرى إلى أن "الهجوم تم باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، استهدفت منطقة في محيط مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، ولم تتضح نتائج العملية بعد".

وذكرت هذه القنوات أن "المسؤولين الإسرائيليين واثقين بشكل حذر من نجاح العملية".