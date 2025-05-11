سوريا - لبنان - فلسطين

الأونروا و أوتشا تحذران من كارثة إنسانية في غزة بسبب الحصار الصهيوني


حذرت "الأونروا و أوتشا" من تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أسابيع، حيث شددت الوكالة في بيان رسمي على أن الوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد يوم بالنسبة لمئات الآلاف من السكان.

وأشارت "إلى أنها تمتلك آلاف الشاحنات الجاهزة لإدخال المساعدات، مؤكدة أن فرقها داخل غزة على استعداد لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة فور السماح بدخول الإمدادات".

كما أكدت أن إسرائيل تمنع إدخال جميع أنواع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية منذ أكثر من شهرين، ما فاقم الأزمة بشكل غير مسبوق.

بالمقابل، شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" على أن قطاع غزة يخضع لحصار كامل للشهر الثالث على التوالي، واصفا الوضع بأنه "إبادة مستمرة" منذ أكثر من 18 شهرا.

كما ذكر المكتب في بيان رسمي في وقت سابق إن "الفلسطينيين يموتون في غزة وسط ظروف كارثية"، موضحا أن 70% من السكان يعيشون في مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو يخضعون لأوامر بالتهجير أو كليهما.

فيما أكدت "أوتشا" أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف إيصال المساعدات فور رفع الحصار الذي بدأ منذ 2 مارس الماضي.

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