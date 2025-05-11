صحة غزة تحذر من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد عن نقص حاد في المخزونات الدوائية، محذرة من تسارع خطير في تدهور الوضع الصحي، حيث أكدت الوزارة أن 43% من الأدوية الأساسية قد نفدت بالكامل، بزيادة تقدر بـ6% مقارنة بالشهر الماضي، في حين أن 64% من المستهلكات الطبية تعاني من نفس النقص.

كما أوضحت الوزارة أن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تعمل حاليا وفق أرصدة مستنزفة، في وقت تشهد فيه المستشفيات تزايداً في الإصابات الحرجة.

وأشار البيان إلى أن مرضى الفشل الكلوي، والأورام، وأمراض الدم، والقلب، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية، هم الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.

وفي ختام التصريح، حذرت وزارة الصحة من خطورة توقف تقديم الرعاية الصحية في ظل استمرار منع إدخال الإمدادات الدوائية العاجلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في القطاع.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" في وقت سابق لفتت الوزارة إلى أن مرضى السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب هم الأكثر تضررا جراء هذا النقص، موضحة أن أصنافا أخرى من قائمة الأدوية الأساسية مهددة بالنفاد قريبا، ما يعني ارتفاع مستويات العجز، إذ طالبت المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لإدخال الإمدادات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.

بالمقابل، كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، عن أن 90% من أطفال غزة يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية، إلى جانب حرمان شديد من المياه النظيفة، مما أدى إلى ضعف المناعة لديهم، مؤكدا أنهم الفئة الأكثر تضررا من استمرار الحرب.

وأشار إلى أن القطاع يواجه حصارا غير مسبوق يمنع دخول المواد الإغاثية والإنسانية، محذرا من خطورة انهيار المنظومة الصحية وانتشار الأمراض بين سكان غزة، خاصة وأن الأطفال يمثلون 51% من سكان القطاع، ما يجعلهم الأكثر عرضة للأمراض.

فيما شدد على ضرورة فتح المعابر في أقرب وقت ممكن، محذرا من أن استمرار إغلاقها خلال الأيام المقبلة سيؤدي إلى ظهور مظاهر مجاعة حقيقية في مختلف مناطق غزة.