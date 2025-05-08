حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، عن الحصيلة الاولية للعدوان الإسرائيلي على المناطق الجنوبية في لبنان.

وذكرت في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على مناطق النبطية اليوم أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة 8 أشخاص بجروح".

ويستمر طيران الاحتلال الإسرائيلي بخرق قرار وقف إطلاق النار بشكل يومي، عبر الاغتيالات والقصف الجوي على مناطق عديدة من لبنان، فضلا عن عدم تنفيذ قرار انسحابه بشكل كامل من الجنوب اللبناني.