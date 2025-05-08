سوريا - لبنان - فلسطين

القسام: نخوض اشتباكات ضارية في رفح


أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، خوض اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان إن "مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود وآليات العدو في منطقة التوغل بحي الجنينة، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام قتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في كمين بشرق رفح. وقالت، في بيان: "ضمن سلسلة عمليات (أبواب الجحيم).. تمكّن مجاهدو (القسام) من استدراج قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلبان عسكريان إلى كمين جُهّز مسبقاً بعددٍ من العبوات الناسفة".

وأضافت أنه "فور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين، جرى تفجير العبوات، وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح، قرب مفترق المشروع، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء. ولا تزال الاشتباكات مستمرة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال آخر 24 ساعة أودت بحياة 106 فلسطينيين، وارتفاع الإجمالي إلى 52 ألفاً و760 منذ بدء الحرب.

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