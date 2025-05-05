نيويورك تايمز: غزة على حافة موت جماعي بسبب الحصار والمجاعة

حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأحد (4 أيار 2025)، من وقوع ما وصفته ب"الكارثة" في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو مليوني فلسطيني يواجهون خطر "الموت الجماعي" بسبب المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ شهرين، فبحسب تقرير الصحيفة، فإن إسرائيل ترفض إدخال أي مساعدات غذائية أو طبية إلى القطاع، في وقت نفدت فيه المؤن والوقود والأدوية، وسجلت أولى الوفيات بسبب الجوع، تمثلت بطفلة قضت بسبب سوء التغذية.

كما أكدت الصحيفة، أن الحصار المدعوم من مصر، ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق، نتيجة انعدام الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوقود، وسط تفاقم حالة الفوضى وتصاعد أعمال العنف من قبل مجاميع مسلحة تبحث عن الطعام.

وفي تطور لافت، قدم مدير شؤون المساعدات في الأمم المتحدة، توم فليتشر، اعتذارا رسميا للشعب الفلسطيني لفشل المنظمة في وقف المجاعة والحصار، قائلا: "لا يوجد اعتذار يمكن أن يكون كافيا، لكني آسف فعلا لأننا لم ننجح في تحريك المجتمع الدولي لإنهاء هذا الظلم".

كما ذكرت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية رفضت الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الأوضاع في القطاع، في حين استهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة سفينة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة عبر البحر المتوسط، مما يؤكد استمرار الحصار "بشكل كلي".

فيما اختتم التقرير بالتنبيه إلى أن الأوضاع في القطاع مرشحة لمزيد من التدهور خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار العجز الدولي عن وقف الأزمة المتفاقمة.