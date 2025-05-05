سوريا - لبنان - فلسطين

فصائل فلسطينية تعلق على استهداف الحوثيين مطار بن غوريون


علق الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة وفصائل فلسطينية على الضربة اليمنية التي استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب صباح اليوم الأحد، مشيدين بوقوف اليمن مع الشعب الفلسطيني.

فصائل فلسطينية تعلق على استهداف الحوثيين مطار بن غوريون

وقال أبو عبيدة في بيان اليوم الأحد: "المجد لليمن صنو فلسطين وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوان، وتصعد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ".

وأضاف أن "اليمن تجاوزت المنظومات الأكثر تطورا في العالم لتصيب أهدافها بدقة، أنتم منا ونحن منكم".

حماس تشيد بـ"الضربات اليمنية المباركة":

أشادت حركة حماس بـ"الضربات المباركة التي ينفذها الإخوة "في أنصار الله والجيش اليمني في عمق الكيان الصهيوني".

وقالت في تصريح صحفي "إن الضربة الصاروخية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية إلى مطار بن غوريون، في قلب تل أبيب، تعبر عن التزام يمني راسخ بالقضية الفلسطينية، وإصرار أصيل على الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم".

وأضافت "نحيي اليمن، شعبا وقيادة، على أصالته وإقدامه، وعلى مواصلة طريق النصرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وباركت لجان المقاومة في فلسطين الضربات الصاروخية اليمنية على إسرائيل:

وقالت في تصريح صحفي "نبارك الضربات الصاروخية اليمنية المباركة التي باتت تدك أوكار المحتلين الصهاينة الغزاة صباحا ومساء".

وأضافت أن "الضربات الصاروخية اليمنية المباركة والتي كان آخرها قصف مطار بن غوريون صباح اليوم باتت تقض مضاجع الصهاينة وتبدد وهم الأمن الزائف الذي يحاول تسويقه مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة".

وأردفت أن "الضربات الصاروخية اليمنية المتواصلة تؤكد فشل العدوان الأمريكي على اليمن العزيز وتثبت أن اليمن هم أهل الأخوة والوفاء والصدق والسند لشعبنا الفلسطيني".

وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالضربة الباليستية اليمنية التي استهدفت مطار بن غوريون:

وقالت في تصريح صحفي إن الضربة اليمنية "الدقيقة في مطار بن غوريون تطور نوعي في مسار الرد اليمني وتجسيد لوحدة الميدان بين غزة وصنعاء".

وأضافت "تشيد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتفخر بالضربة الباليستية اليمنية الدقيقة التي استهدفت مطار بن غوريون، وتعتبرها تطورا نوعيا بالغ الأهمية في مسار الرد اليمني على جرائم العدوين الأمريكي والصهيوني في غزة واليمن".

وقالت إن "هذه العملية النوعية تؤكد أن لا مكان آمنا للعدو الصهيوني، حتى في أكثر منشآته حساسية وتحسينا دفاعيا".

ولفتت إلى أن "فشل أنظمة الدفاع الجوي الصهيونية والأمريكية بما فيها "حيتس 3" و"ثاد"، أمام هذا الصاروخ، يفضح هشاشة ما يسمى بالقبة الحديدية والدرع الصاروخي".

وفي وقت سابق من اليوم، أقر الجيش الإسرائيلي، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

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