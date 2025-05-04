حزب الله يشيد بالعملية "النوعية" التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت مطار بن غوريون

أشاد حزب الله ،اليوم الأحد (4 أيار 2025)، بالعملية "النوعية" التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت مطار بن غوريون في قلب "الكيان المؤقت"، مشيراً إلى أنها خرقت كافة أنظمة الدفاع الصهيونية الأمريكية وحققت هدفها بدقة، في ما اعتبره "تحطيماً لجبروت هذا الكيان".

وقال الحزب في بيان أن "هذا الهجوم البطولي يثبت مجدداً فشل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، ويُبرز عجزه عن كسر إرادة الشعب اليمني أو دفعه للتراجع عن موقفه الداعم لغزة في وجه حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على المدنيين".

وأضاف الحزب أن "الموقف الثابت للشعب اليمني وقيادته "الحكيمة والشجاعة" في دعم غزة، رغم استمرار العدوان والحصار عليه، هو مبعث فخر لكل أحرار الأمة، ويشكل حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية لتسخير كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها".