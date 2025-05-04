كتائب القسام تعلن استدراجها قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين في عين نفق مفخخة مسبقا

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تفاصيل كمين مركب نفذته في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي، حيث ذكرت الكتائب في بيان: "خلال كمين مركب أمس السبت تمكن مجاهدونا من استدراج قوة هندسية صهيونية إلى عين نفق مفخخة مسبقا حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهز مجاهدونا على عدد منهم من مسافة صفر وفور تقدم عدد من الجنود إلى عين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وأضافت القسام: "ثم تقدم مجاهدونا واستهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

كما أعلنت كتائب القسام عن ايقاع قوة راجلة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بمنطقة مسجد "الزهراء" داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.

كذلك ذكرت كتائب القسام في بيان آخر: "تمكن مجاهدونا أمس السبت من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية راجلة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة "يهلوم" إثر تفجير نفق في رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في العملية نفسها، فيما أصيب جندي آخر أيضا بجروح بالغة خلال عمليات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

كما ذكر متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن النقيب نوعام رافيد (23 عاما) من شعاري تيكفا، والرقيب يحلي شارور (20 عاما) من عومر، قتلا أمس خلال المعركة في رفح في جنوب قطاع غزة. وأصيب مقاتلان آخران في الحادث نفسه، أحدهما إصابته خطيرة والآخر متوسطة.

وبذلك يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمح بنشر أسمائهم منذ السابع من أكتوبر إلى 853.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، في ظل تصعيد غير مسبوق منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع منتصف مارس الماضي.