إعلام صهيوني: توقف حركة الإقلاع والهبوط بعد سقوط صاروخ يمني على مطار بن غوريون

صرّحت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الأحد، عن توقف حركة الإقلاع والهبوط بسبب سقوط صاروخ باليستي يمني على مطار بن غوريون، إذ ذكرت وسائل إعلام صهيونية، أن "حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون توقفت بعد سقوط صاروخ باليستي يمني على محيط منطقة المحطة الثالثة للمطار وسط تل أبيب".

كما لفتت الى أنه "تم تسجيل إصابات نتيجة الانفجار بعد الفشل في اعتراض الصاروخ اليمني من قبل أنظمة الدفاع الجوي الصهيونية"، مبينة أن "منظومتي حيتس وثاد فشلتا في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن واستهدف مطار بن غوريون".