جيش الاحتلال: "صاروخا أطلق من اليمن، استهدف مطار بن غورين".

صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير أولي "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. يطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

من جهة أخرى، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

فيما أفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. ووردت تقارير عن سقوط قذيفة في وسط إسرائيل، والتفاصيل قيد الدراسة".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم بأن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ.

كذلك أفاد موقع واينت، بأن الحركة في مطار بن غوريون استؤنفت بعد حوالي نصف ساعة، بعد تعليقها في أعقاب السقوط في منطقة المبنى رقم 3. ومع ذلك، من المتوقع حدوث تأخيرات في عمليات الإقلاع والهبوط.