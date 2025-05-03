سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يصدر موقفاً من الاستهدافات الإسرائيلية لسوريا


أعرب حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن ادانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف سوريا مؤخراً.

وقال الحزب في بيان، انه "يُدين العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".

ورأى، أن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".‏

وشدد، على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة، معرباً عن ‏ثقته بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة، داعيا المجتمع ‏الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها".

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