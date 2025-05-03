جيش الإحتلال الصهيوني: ننتشر جنوب سوريا لمنع دخول أي قوات معادية إلى القرى الدرزية!

ذكر جيش الإحتلال الصهيوني في بيان اليوم السبت، إن نشر قواته في جنوب سوريا يأتي لمنع دخول أي مجموعات مسلحة معادية إلى منطقة القرى الدرزية، حيث جاء في البيان أن جيش الإحتلال "ينتشر في جنوب سوريا، وهو على أهبة الاستعداد لمنع دخول أي قوات معادية إلى منطقة القرى الدرزية". وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل مراقبة التطورات، مع الاستعداد للدفاع وسيناريوهات مختلفة".

كذلك، أعلن جيش العدو أنه تم نقل 5 مصابين سوريين إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية، وقال: "تم إجلاء خمسة مواطنين سوريين من الدروز خلال الليل لتلقي العلاج في إسرائيل".

وكان الطيران الإسرائيلي شن أمس الجمعة غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

فيما شهدت مناطق ذات كثافة درزية مثل جرمانا وصحنايا جنوب دمشق ومحافظة السويداء، خلال الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة متقطعة بين مجموعات من أبناء الطائفة وقوى أمنية أو مجموعات أخرى، على خلفية تحريض وخطاب كراهية متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وعناصر الأمن، كما قتل 35 شابا درزيا في كمين أثناء توجههم لمساندة أبناء طائفتهم في صحنايا.

وامتدت التوترات إلى السويداء مع انتشار مسلح وكمائن، وسط حالة من القلق الشعبي.

ودخلت إسرائيل على خط الأزمة، حيث شنت طائراتها غارات على مسلحين قالت إنهم كانوا يخططون لمهاجمة الدروز في صحنايا، وهددت بالرد بقوة إذا لم تحم الحكومة السورية المناطق الدرزية، فيما كررت تل أبيب تعهداتها بحماية الدروز في سوريا، مستندة إلى العلاقات القوية مع دروز الجولان ودروز إسرائيل.