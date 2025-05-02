سوريا - لبنان - فلسطين

 أكثر من 40 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم


ذكرت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد أكثر من 40 شخصا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات الفجر، فبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى "52418 شهيدا و118091 إصابة، في ظل استمرار القصف وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات".

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية المكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، وسط ارتكاب مجازر بحق المدنيين والنازحين، واستمرار سياسة التجويع التي تصفها جهات حقوقية بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

فيما تتزايد التحذيرات الدولية والأممية من تفاقم أزمة الجوع إلى مستويات خطيرة، في اليوم الـ 46 من استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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