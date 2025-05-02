سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغير قرب القصر الرئاسي في دمشق ونتنياهو يوجه رسالة للنظام في سوريا


أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي الجمعة، أن طائرات حربية أغارت فجرا على المنطقة المجاورة لقصر الرئاسة السورية في دمشق، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الغارات رسالة واضحة للنظام، حيث أفاد المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي في بيان موجز، بأن "طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق".

من جهة أخرى، قال نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس في بيان مشترك إن "إسرائيل هاجمت الليلة بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. هذه رسالة واضحة للنظام السوري"

وأضاف البيان: "لن نسمح للقوات بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك، عقب مواجهات شهدتها الأربعاء مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق وعدة قرى في ريف محافظة السويداء جنوب سوريا سكانها غالبيتهم من الطائفة الدرزية. استهدف على أثرها سلاح الجو الإسرائيلي بسلسلة من الغارات أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق.

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