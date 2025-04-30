سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا.. قصف عنيف على قرية في السويداء


تعرضت قرية في محافظة السويداء جنوب شري سوريا، مساء اليوم الأربعاء، (30 نيسان 2025)، الى قصف عنيف.

وأفاد مصادر من أهالي المدينة ان "قرية (عرى) تعرضت الى قصف عنيف بعدة أنواع من الأسلحة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المدنيين، وسط حالة من الهلع بين الأهالي جراء استمرار الاستهداف".

وتتزامن هذه التطورات بعدما شهدته مدينة صحنايا غربي العاصمة السورية دمشق من اشتباكات مسلحة خفيفة ومتوسطة بين فصائل محلية ومسلحين مجهولين تمركزوا في إحدى الأبنية بمنطقة "أشرفية صحنايا" منذ ليل أمس الثلاثاء، وقتل فيها 16 عنصرا من قوات الأمن السوري، كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسرائيل تحترق ... اخر مستجدات الحرائق في اسرائيل
سوريا.. قصف عنيف على قرية في السويداء
ريف دمشق على صفيح ساخن.. اشتباكات وغارات إسرائيلية ومخاوف من فتنة طائفية
بالصور :النيران تلتهم المستوطنات الصهيونية وتؤدي الى حركة نزوح كبيرة
غارات إسرائيلية تستهدف أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق
حرائق واسعة تلتهم متحف المدرعات بالقرب من القدس
خارجية الجولاني : : نؤكد رفضنا القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية
وسائل إعلام إسرائيلية: فرق إطفاء محاصرة بالنيران غرب القدس بسبب اشتداد الرياح
الجيش الإسرائيلي يوعز بمهاجمة أهداف لحكومة الجولاني مالم يتوقف العنف ضد الدروز
الأونروا: غزة تواجه شبح المجاعة في ظل استمرار إغلاق المعابر
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك