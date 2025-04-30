سوريا.. قصف عنيف على قرية في السويداء

تعرضت قرية في محافظة السويداء جنوب شري سوريا، مساء اليوم الأربعاء، (30 نيسان 2025)، الى قصف عنيف.

وأفاد مصادر من أهالي المدينة ان "قرية (عرى) تعرضت الى قصف عنيف بعدة أنواع من الأسلحة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المدنيين، وسط حالة من الهلع بين الأهالي جراء استمرار الاستهداف".

وتتزامن هذه التطورات بعدما شهدته مدينة صحنايا غربي العاصمة السورية دمشق من اشتباكات مسلحة خفيفة ومتوسطة بين فصائل محلية ومسلحين مجهولين تمركزوا في إحدى الأبنية بمنطقة "أشرفية صحنايا" منذ ليل أمس الثلاثاء، وقتل فيها 16 عنصرا من قوات الأمن السوري، كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.