سوريا - لبنان - فلسطين

غارات إسرائيلية تستهدف أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق


استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بسلسلة من الغارات أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت الوكالة: "غارات للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة أشرفية صحنايا".

ومن جانبها كتبت صحيفة "معاريف" العبرية: "سلاح الجو الإسرائيلي يغير الآن على سوريا".

وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات إسرائيلية تحلق في سماء صحنايا في ريف دمشق.

ونشرت صحيفة "الوطن" السورية صورا لمسيرات، زعمت أنها إسرائيلية تحلق في سماء صحنايا.

وفي وقت سابق، أكد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا بريف محافظة دمشق.

وفي كلمة له أيضا في إطار الاحتفالية، أكد وزير الطاقة إيلي كوهين أن العلاقة بين دولة اسرائيل والطائفة الدرزية هي علاقة عابرة للحدود مشيرا إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بالطائفة".

ومن جهة أخرى، تستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

 

وجاءت هذه الاشتباكات على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد مما أثار غضبا واسعا بين السكان.

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