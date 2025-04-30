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سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الإسرائيلي يوعز بمهاجمة أهداف لحكومة الجولاني مالم يتوقف العنف ضد الدروز


أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، (30 نيسان 2025)، أنه أوعز بالاستعداد لضرب أهداف سورية حال لم يتوقف  "العنف ضد الدروز".

ففي ختام جلسة لتقييم الوضع، وعقب التوترات التي شهدتها مناطق بريف دمشف (جرمانا وصحنايا)، أعطى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، تعليمات بالاستعداد لمهاجمة أهداف تابعة للحكومة السورية في دمشق في حال لم تتوقف الاشتباكات.

جاء هذا بعدما هاجمت مسيرة إسرائيلية منطقة في ريف دمشق ما أدى لمقتل عنصر من الأمن العام.

كما أضافت وسائل إعلام إسرائيلية محلية بأن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في سوريا، لافتاً إلى أن قواته ستبقى مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات المختلفة.

أتى ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس في بيان اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة مسلحة كانت تستعد لمهاجمة السكان الدروز في بلدة الساخنة في محافظة دمشق في سوريا".

قتلى في اشتباكات صحنايا

كما أوضح البيان أنه "تم توجيه رسالة جدية أيضاً للحكم السوري، مفادها أن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز". وشدد على أن "إسرائيل ملتزمة تجاه الطائفة الدرزية وحمايتها في سوريا".

بينما كشفت مصادر مطلعة أن مسيّرة أطلقت صاروخا تجاه مقر لمسلحين كانوا يستعدون لاستهداف الدروز ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما أشارت إلى أن استهداف المسلحين لم يؤدِ لخسائر، لكنه شكل رسالة تحذيرية. وأكدت أن الجيش والاستخبارات الإسرائيلية فضلا عن قيادة المنطقة الشمالية يتابعون التطورات في سوريا.

جرمانا هدأت وسيطرة على صحنايا

وكان الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، أكد أمس الثلاثاء أن "ما حدث في جرمانا بريف دمشق يهدف لشق الصف".

فيما حمّلت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في جرمانا، "السلطات السورية المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة".

بينما شددت وزارة الداخلية السورية على على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن البلاد.

أتى ذلك، بعدما توصل ممثلون عن الحكومة السورية ودروز جرمانا ليل أمس الثلاثاء إلى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الأحداث، والحدّ من التجييش الطائفي.

فيما تعهدت السلطات بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، وفق القانون، وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.

إلا أن اشتباكات محدودة عادت واندلعت في وقت سابق فجر اليوم بمنطقة أشرفية صحنايا، بين مجموعة من المسلحين وعناصر أمنية، ما أدى إلى مقتل 11 من الأمن العام.

وأعلنت بعدها وزارة الداخلية بسط السيطرة على كل أنحاء مدينة صحنايا.

يذكر أنه سبق لإسرائيل التي سهلت زيارات دينية لمشايخ دروز سوريين إلى أراضيها في الفترة الأخيرة، أن هددت بالتدخل لحماية الدروز السوريين إثر مواجهات محدودة شهدتها منطقة جرمانا مطلع مارس الماضي أيضا.

لكن تلك الدعوات الإسرائيلية أثارت حينها ردود فعل مستنكرة من قبل عدد من الزعامات الدرزية.

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