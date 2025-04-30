الأونروا: غزة تواجه شبح المجاعة في ظل استمرار إغلاق المعابر

حذر جوناثان فاولر مدير الاتصالات في "الأونروا" من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يخيم على القطاع وسط استمرار إغلاق إسرائيل المعابر والعمليات العسكرية، وذكر فاولر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المواد الغذائية في القطاع قد نفدت نتيجة الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل، متهما تل أبيب باستخدام الغذاء كسلاح في "حرب إبادة" مستمرة منذ 19 شهرا.

كما وصف المشهد في غزة بأنه "أشبه بأهوال يوم القيامة"، مؤكدا أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، وأن القطاع يمر بأسوأ مرحلة إنسانية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح فاولر أن "منع دخول المساعدات الغذائية لأكثر من 50 يوما تسبب في تجويع السكان، معتبرا أن المجاعة الحالية قرار سياسي إسرائيلي بالكامل".

فيما أكد أن إدخال المساعدات ممكن إذا فُتح المجال، لكن إسرائيل تفرض حصارا خانقا يمنع وصول أي شيء، في ظل تجاهل المجتمع الدولي للدعوات المتكررة بفك الحصار.

ووصف فاولر الحصار المفروض وفشل المجتمع الدولي في التصدي له بأنه "فضيحة حقيقية"، مطالبا بتحرك عاجل لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

بالمقابل، قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي "للأونروا"، إن الأوضاع السوداوية الحالية في قطاع غزة لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى.

كما أكد أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث يواجه السكان أزمة غذاء ومياه ودواء غير مسبوقة.