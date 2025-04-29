مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد وينقلون الرفاة لمكان مجهول

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور حديثة لقبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بريف اللاذقية بعد نبشه من مجهولين ونقلت الرفاة إلى مكان مجهول.

وحسب "روسيا اليوم"، نبش مجهولون قبر حافظ الأسد في قريته ونقلوا الرفاة إلى مكان مجهول، حيث ظهرت على صفحات ناشطين سوريين فيديوهات وصور لقبر الرئيس الأسبق حافظ الأسد وقد جرى نبشه وذلك بعد أشهر عديدة على إحراق القبر من قبل المجموعات المسلحة التي وصلت إلى قرية القرداحة بريف محافظة اللاذقية الساحلية بعد سقوط نظام نجله بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وشهد مكان القبر، توافد العديد من الشخصيات المعارضة المعروفة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصوير فيديوهات توثق ما يقولون عنه إنهم تمكنوا من إسقاط النظام.