الصحة الفلسطينية: استشهاد 51 شخصا واصابة 113 خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025)، عن استشهاد 51 شخصا واصابة 113 اخرين خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية وصل مستشفيات قطاع غزة 51 شهيد (منهم 1 شهيد انتشال)، و113 إصابة".

وأضاف البيان، أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"، مشيرا الى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 52,365 شهيد و117,905 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وتابعت الوزارة، أن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت (2,273 شهيد، 5,864 إصابة)".

وأهابت الوزارة عبر بيانها بـ"ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".