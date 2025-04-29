سوريا - لبنان - فلسطين

مدينة جنين تحت الحصار لليوم الـ99 وتجريفات واسعة تعطل حياة 22 ألف نازح


يواصل جيش الإحتلال الصهيوني عملياته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي، حيث بدأ صباح اليوم عمليات تجريف في الحي الشرقي من المدينة، فبحسب وسائل إعلم فلسينية فقد أقدمت القوات الصهيوينة على  تجريف وتدمير عدد من شوارع الحي في المدينة ، وتفتيش عدد من المنازل واعتقال عدد من المواطنين، إذ ذكر رئيس بلدية جنين محمد جرار في إفدة صحفية إن المدينة شهدت أضرارا كبيرة في البنية التحتية والمباني منذ بداية العمليات، وتقدر الخسائر الإجمالية بنحو 300 مليون دولار.

كما أشار إلى أن 800 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية، فيما تم هدم 15 مبنى بشكل كامل، معظمها في حيي الهدف والشرقي.

وحول الوضع داخل مخيم جنين، أكد جرار أن جميع المنازل في المخيم تضررت إما كليا أو جزئيا، كما دمرت البنية التحتية فيه بالكامل.

كذلك أضاف أن عمليات التجريف ما زالت مستمرة داخل المخيم، وتم منع الدخول إليه، وقد تم تركيب بوابات حديدية عند بعض مداخله في الأيام الماضية.

كما لفت إلى أن نحو 790 عائلة نزحت من المدينة نتيجة إخلاء 380 مبنى، وفقا للتقديرات، بينما لا تزال عائلات أخرى داخل المخيم تنزح منه وتواجه صعوبات في العودة، وبلغ عدد النازحين من المدينة والمخيم أكثر من 22 ألف شخص.

من ناحية أخرى، ذكر جرار أن الأوضاع الاقتصادية في المدينة تتأثر بشكل كبير بسبب استمرار الأحداث، مع تسجيل حالة من الركود في بعض المناطق، خاصة في الأحياء الغربية.

كذلك أفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش اعتقلت خمسة أفراد من المدينة فجر اليوم، بينهم الصحفي علي سمودي مراسل صحيفة "القدس"، وذلك بعد مداهمة منزله في حي الزهراء.

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مدينة جنين تحت الحصار لليوم الـ99 وتجريفات واسعة تعطل حياة 22 ألف نازح
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