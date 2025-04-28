سوريا - لبنان - فلسطين

رسميا.. إسرائيل ترفض هدنة الـ5 سنوات في غزة


رفضت إسرائيل رسميًا اقتراح إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة مقابل هدنة لمدة 5 سنوات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعض الدول العربية لديها أفكار مثل وقف الحرب لمدة 5 سنوات.. ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حماس تسمح لها بمواصلة حربها على إسرائيل بكثافة أكبر".

ولم يحدد المسؤول السياسي في مكتب نتنياهو الدول التي عرضت هذه الفكرة، ولكن مصر وقطر تتوسطان بين إسرائيل وحماس.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسميا.. إسرائيل ترفض هدنة الـ5 سنوات في غزة
نيويورك تايمز الأمريكية: الكيان الصهيوني استخدم الذكاء الاصطناعي في حرب غزة
كتائب القسام تعلن تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية شرق حي التفاح وتؤكد إيقاع عناصرها بين قتيل وجريح
جيش الإحتلال الصهيوني يوجه إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الحدث
حركتا حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان تضامنهما مع إيران في أعقاب انفجار ميناء الشهيد رجائي
لإنهاء الحرب.. حماس تبدي استعدادها لإطلاق سراح الرهائن "دفعة واحدة"
إيران تدعو السلطات السورية لإعادة المقاتلين الأجانب الى بلدانهم واجراء "انتخابات حرة"
أبو عبيدة: كمائن القسام المميتة توقع قوات الاحتلال في "مقتلة محققة"
الأمن العام اللبناني يستأنف عمليات ترحيل النازحين السوريين
نبيه بري: لن نسلم السلاح قبل أن تنفذ إسرائيل شروط وقف إطلاق النار
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك