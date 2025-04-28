رسميا.. إسرائيل ترفض هدنة الـ5 سنوات في غزة

رفضت إسرائيل رسميًا اقتراح إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة مقابل هدنة لمدة 5 سنوات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعض الدول العربية لديها أفكار مثل وقف الحرب لمدة 5 سنوات.. ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حماس تسمح لها بمواصلة حربها على إسرائيل بكثافة أكبر".

ولم يحدد المسؤول السياسي في مكتب نتنياهو الدول التي عرضت هذه الفكرة، ولكن مصر وقطر تتوسطان بين إسرائيل وحماس.