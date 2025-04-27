كتائب القسام تعلن تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية شرق حي التفاح وتؤكد إيقاع عناصرها بين قتيل وجريح

صرّحت "كتائب القسام" اليوم الأحد، بأن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شرق حي التفاح شمال قطاع غزة، حيث جاء في بيان على قناتها "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح بمدينة غزة".

كما أعلنت "كتائب القسام" عن استهداف "دبابة ميركفاه 4 صهيوينة بقذيفة الياسين 105 شرق حي التفاح".

ويوم أمس السبت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل معركة خاضها الجيش الإسرائيلي في مواجهة المقاتلين الفلسطينيين شرق حي الشجاعية المجاور لحي التفاح، حيث نصبت قوة من لواء الاحتياط 16 ووحدة "يماس" كمينا لمجموعة مقاومين خلال عملية هجومية للجيش الإسرائيلي على بعد نحو كيلومتر ونصف من السياج الحدودي، إلا أنهم قد وقعوا في كمين مضاد، وجرت الاشتباكات داخل مبنى سكني، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر وحدة المستعربين.

وعقب الاشتباك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية إنقاذ معقدة استمرت لنحو ساعتين، تعرضت خلالها قواته لخمس هجمات بالصواريخ المضادة للدروع ونيران الأسلحة الرشاشة من قبل مقاومين فلسطينيين.

كذلك تعرضت القوات الإسرائيلية مجددا لإطلاق صواريخ مضادة للدروع ونيران رشاشة، مما أدى إلى إصابة جنديين إضافيين بجراح متوسطة.

هذا ويهدد الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في إطار حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، مع الدفع بقوات احتياط إضافية، وذلك في إطار مساعيه للضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطه في مفاوضات تبادل الأسرى.