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جيش الإحتلال الصهيوني يوجه إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الحدث


وجّه جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إنذارا للمتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت وخاصة في منطقة الحدث، إذ ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في إنذاره:

"إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث:

‏لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.

‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

كما أفاد مراسل القناة الروسية، بأن طائرات الاستطلاع والمسيّرات إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامنا مع توجيه الجيش الإسرائيلي لهذا الإنذار، فيما شهدت المنطقة حالة من الهلع، وسط حركة نزوح كثيفة للأهالي.

ومن الجدير بالذكر أن آخر استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، كان فجر يوم الثلاثاء 1 أبريل الجاري، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة على مبنى في الضاحية، مشيرا إلى أن طائراته الحربية هاجمت بتوجيه من الشاباك ليل الاثنين-الثلاثاء منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة الشهيد حسن علي محمود بدير احد عناصر الوحدة 3900 في "حزب الله" و"فيلق القدس"، حيث نعى "حزب الله" اللبناني في بيان "الشهيدين علي حسن بدير (جواد) وحسن علي بدير (الحاج ربيع)، اللذين استشهدا في الغارة المعادية فجر الثلاثاء على مبنى في حي ماضي في الضاحية الجنوبية".

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 4، بعد وفاة جريح صباح الثلاثاء متأثرا بجروحه البليغة، ومن بين الشهداء سيدة، كما أدت الغارة إلى إصابة 7 أشخاص بجروح".

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جيش الإحتلال الصهيوني يوجه إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الحدث
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