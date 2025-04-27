سوريا - لبنان - فلسطين

حركتا حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان تضامنهما مع إيران في أعقاب انفجار ميناء الشهيد رجائي


أعربت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين عن تضامنها الكامل مع إيران في أعقاب انفجار ميناء "شهيد رجائي" والذي راح ضحيته 25 قتيلا وحوالي 800 جريح في حصيلة غير نهائية، حيث جاء في بيان "الجهاد الإسلامي": "نتوجه بأصدق مشاعر التضامن والمواساة مع إخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعباً، إثر الانفجار الأليم الذي وقع أمس".

بدروها، ذكرت حركة حماس في بيان لها يوم أمس: "تعبر حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وحكومة وشعبا، في أعقاب الانفجار المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس".

وأضاف، "نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وختم البيان: "نؤكد ثقتنا التامة بقدرة الجمهورية الإسلامية على تجاوز تداعيات هذا الحادث الأليم، ومواصلة مسيرتها في البناء والتقدم".

 وارتفع عدد القتلى جراء الانفجار الذي وقع في الميناء  إلى ثمانية أشخاص

فيما تجدر الإشارة إلى أن انفجارا قويا وقع صباح اليوم في ميناء مدينة بندر عباس. بحسب أحدث بيانات السلطات الإيرانية، أصيب حوالي 700 شخص في الحادث.

 

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حركتا حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان تضامنهما مع إيران في أعقاب انفجار ميناء الشهيد رجائي
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