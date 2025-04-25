أبو عبيدة: كمائن القسام المميتة توقع قوات الاحتلال في "مقتلة محققة"

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الجمعة (25 نيسان 2025)، أن مقاتلي الكتائب ما زالوا يخوضون "معارك بطولية" وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة.

وقال أبو عبيدة في بيان ، إن: "بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها".

وأضاف أن "مجاهدينا في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة".

وأشار إلى أنهم "يخوضون معارك ويتربصون بالعدو لإيقاعه بمقتلة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها".

ومع دخول اليوم الـ39 من استئناف الحرب على غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 31 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

بدورها، أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بإصابة جندي بجروح خطيرة في "حدث أمني" ما زال مستمرا في رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى هبوط مروحية عسكرية تنقل جنودا مصابين في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب.