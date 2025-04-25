سوريا - لبنان - فلسطين

الأمن العام اللبناني يستأنف عمليات ترحيل النازحين السوريين


استأنف الأمن العام في لبنان اليوم الجمعة، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال، بعد فترة انقطاع عن "العودة الطوعية" التي كانت تنفذ قبل سقوط نظام الأسد وفق سجلات محددة، حيث أفادت مصادر مطلعة بأنّ عملية ترحيل واحدة ستتم بشكل أسبوعي.

فيما اصطفت حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها يحمل لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، أمام معبر الزمراني في جرود عرسال منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، لتبدأ بعد ذلك 80 عائلة سورية بالتوجه تدريجيا نحو قرى القلمون الغربي (فليطا، المعرة، رأس المعرة، يبرود، قارة والجراجير) داخل الأراضي السورية، تحت إشراف مديرية المخابرات والجيش اللبناني ومندوبين عن المفوضية السامية للاجئين.

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الأمن العام اللبناني يستأنف عمليات ترحيل النازحين السوريين
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