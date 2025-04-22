سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحاته حول سلاح حزب الله


أفادت شبكة LBCI اللبنانية بأن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي استدعى، اليوم الثلاثاء (22 نيسان 2025)، السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن نزع سلاح حزب الله.

وبحسب الشبكة، " تم استدعاء أماني إلى وزارة الخارجية"، على خلفية ما دونه على صفحته على منصة "إكس"، حيث وصف قضية نزع سلاح حزب الله بأنها "مؤامرة واضحة، ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء."

وحذر أماني، أن مشروع نزع السلاح هو "مؤامرة واضحة ضد البلدان، وأن إيران تدرك تماماً خطورة هذه المؤامرة، وأنها تحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء".

وأضاف أنه بينما تواصل الولايات المتحدة تزويد النظام الإسرائيلي بأحدث الأسلحة والصواريخ، يتم منع بعض الدول من تسليح وتعزيز جيوشها، كما يتم الضغط على دول أخرى لتقليص ترساناتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة.

وأردف قائلاً: "بمجرد أن تستسلم تلك البلدان لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا."

وأشار السفير الإيراني إلى أن إيران تدرك تماماً خطورة هذه المؤامرة على أمن دول المنطقة، محذراً الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء.

وختم قائلاً: "الحفاظ على القدرات الرادعة هو الخط الدفاعي الأول عن السيادة والاستقلال، ولا يجب التفاوض بشأنها."

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت على ضرورة نزع سلاح حزب الله بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

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