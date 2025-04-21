جيروزاليم بوست: غالبية الاسرائليين مع ايقاف الحرب على غزة

كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، الاثنين، ان استطلاعا كشف ان غالبية الإسرائيليين يؤيدون إيقاف الحرب العدوانية على قطاع غزة بشكل دائم مقابل اطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية .

وذكر التقرير انه "ووفقا للاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية فأن أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي يؤيد صفقة محتملة مع حماس تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية".

وأضاف ان " أن 56 بالمائة من المشاركين يؤيدون هذا النوع من الصفقات، بينما عارضها 22 فقط ولم يحسم الباقون أمرهم ، كما أشار الاستطلاع أيضًا إلى تحولات طفيفة في ترتيب الأحزاب في الانتخابات المقبلة. فقد حصل حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، على مقعد واحد مقارنةً بالاستطلاع السابق الذي أُجري في أوائل نيسان الماضي وزاد كلٌّا من حزب الوحدة الوطنية، بقيادة بيني غانتس، وحزب إسرائيل بيتنا، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من شعبيتهما بمقدار مقعد واحد، في غضون ذلك، تراجعت شعبية حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، وحزب "أوتزما يهوديت" بزعامة إيتامار بن غفير".

وأشار التقرير الى ان " الاستطلاع ، شمل 602 مواطنًا إسرائيليًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر. اختير المشاركون من خلال لجنة استطلاع إلكترونية ضمت أفرادًا من المجتمع العربي. ودُعي للمشاركة 2271 شخصًا. وكان هامش الخطأ ±4.0%.