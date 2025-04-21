صحة غزة تعلن أحدث حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين (21 نيسان 2025)، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 51.240 شهيداً و116.931 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة "وصل مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا بينهم شهيدان اثنان تم انتشالهما من تحت الأنقاض، إلى جانب 62 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 1.864 شهيدا و 4.890 إصابة". وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة"

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس اذار الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.