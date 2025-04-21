الكيان الإسرائيلي يمنع وفدا فرنسيا من دخول الأراضي المحتلة

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء تأشيرات الدخول الخاصة ب 27 نائبا ومسؤولا محليا من فرنسا وذلك قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن هذا الإجراء تم بناء على قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين قد يتصرفون ضد إسرائيل.

وفي بيان احتجاجي أعرب 17 عضوا من الوفد ينتمون إلى الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي عن استيائهم مما وصفوه بأنه "عقاب جماعي" مطالبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل في القضية.

فيما لفت النواب إلى أنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس للمشاركة في زيارة تستمر خمسة أيام وكان من المقرر أن تشمل كلا من إسرائيل والأراضي الفلسطينية ضمن مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام.

كما جاء في البيان: لأول مرة وقبل يومين فقط من موعد المغادرة قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر نرغب في فهم دوافع هذا القرار المفاجئ الذي يبدو وكأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي.

ويأتي هذا التطور في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها إسرائيل مؤخرا حين منعت دخول عدد من البرلمانيين البريطانيين المنتمين لحزب العمال الحاكم.

كذلك، جاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا لا سيما في أعقاب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيها أن بلاده ستعترف قريبا بدولة فلسطينية وهو ما قوبل برد حاد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن تمثل مكافأة كبرى للإرهاب حسب وصفه.