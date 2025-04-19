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صحة غزة : 20 مستشفى خرج عن الخدمة بالكامل والقطاع يواجه إبادة طبية


أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، عن خروج 20 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة بشكل نهائي، نتيجة الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يعمل ما تبقى من المستشفيات بشكل جزئي.

وقال مدير عام وزارة الصحة في القطاع، الدكتور منير البرش، في تصريح صحفي إن "الكيان الصهيوني يواصل استهداف الكوادر الطبية في غزة، في محاولة لتفكيك المنظومة الصحية"، مبينًا أن "الاعتداءات أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 من الكوادر الطبية منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى اعتقال 360 من العاملين في المستشفيات".

وأضاف البرش أن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، مما تسبب بكارثة صحية خطيرة تهدد حياة الآلاف من الأهالي، الذين يواجهون الإبادة جراء استمرار القصف اليومي على المستشفيات والمساكن".

وأشار إلى أن "الوفود الطبية الإنسانية ما تزال ممنوعة من الدخول إلى غزة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية"، مؤكدًا أن "غزة اليوم تموت بصمت وسط تجاهل دولي وعدم وجود أي استجابة حقيقية لوقف هذه المآسي المتواصلة".

ويعيش قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تحت عدوان إسرائيلي مستمر أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية المدنية، لا سيما القطاع الصحي.

وقد تعرضت عشرات المستشفيات والمراكز الطبية للاستهداف المباشر، ما أدى إلى خروج جزء كبير منها عن الخدمة، وسط حصار خانق يمنع دخول الإمدادات الطبية والوفود الإنسانية.

ورغم التحذيرات الأممية المتكررة من وقوع كارثة صحية وإنسانية، تواصل قوات الاحتلال قصف المستشفيات ومراكز الإيواء، وتفرض قيودًا مشددة على إدخال المعدات الطبية والأدوية.

وتعتبر وزارة الصحة في غزة أن هذه الهجمات تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المنشآت الطبية والأطقم العاملة فيها أثناء النزاعات المسلحة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الدولية المطالبة بوقف الحرب، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن، بينما تتزايد معاناة السكان في القطاع جراء نقص الخدمات الصحية الأساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية.

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