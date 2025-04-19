92 شهيدًا و219 مصابًا.. الاحتلال يزيد من وتيرة العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، عن استشهاد 92 شخص واصابة 219 بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات غزة استقبلت خلال 48 ساعة الماضية،92 شهيدا و219 مصابا برصاص الاحتلال".

وأضافت، أن "محصلة العدوان الإسرائيلي المتواصل ارتفعت منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 51 ألفا و157 شهيدا، و116 ألفا و724 إصابة".

يشار الى أن الاحتلال إسرائيلي كثف منذ 18 آذار جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

هذا وانتهت المرحلة الأولى في مطلع آذار من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.