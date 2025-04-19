سوريا - لبنان - فلسطين

الخارجية الفلسطينية تحذر من "مخطط إسرائيلي" يهدف لتفجير المسجد الأقصى


حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، من مخططات منظمات إسرائيلية تستهدف تفجير المسجد الأقصى في القدس.

وحذّرت الوزارة في بيان من "خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات وصفتها بـ(الاستعمارية) بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه"، بحسب تعبيرها.

واعتبرت وزارة الخارجية أن "هذه الدعوات "تُعد تحريضاً ممنهجاً لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة".

ورأت أن "اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة"، بحسب البيان.

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاستفراد الحكومة الإسرائيلية بشعبنا، وإجبارها على الالتزام بإرادة السلام الدولية والإقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية".

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، خلال عيد الفصح اليهودي الأسبوع الماضي.

وبالتوازي مع الحرب في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون عملياتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 952 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7000، واعتقال 16 ألفاً آخرين وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تقصف إسرائيل قطاع غزة، رداً على هجوم من حماس، مما خلّف أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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