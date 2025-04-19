واشنطن تحذر من امر سيحصل في سوريا

حذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين المقيمين في سوريا، من "هجمات وشيكة" ستتعرض له سوريا، مما قد يعرض حياتهم للخطر.

وكتب الموقع الرسمي للوزارة: "وصلت للخارجية الأميركية "معلومات موثوقة" تتعلق بهجمات وشيكة محتملة في سوريا، تتضمن وتستهدف مواقع يرتادها السياح".

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع وأصدرت التحذير الآتي: "ممنوع السفر". وقالت الخارجية الأميركية إنه "لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف".

وواصل التحذير: "تُذكّر الوزارة المواطنين الأميركيين بأن الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في سوريا. وقد يشنون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين الفعاليات العامة، والفنادق، والنوادي، والمطاعم، ودور العبادة، والمدارس، والحدائق، ومراكز التسوق، وأنظمة النقل العام، والمناطق التي تتجمع فيها حشود كبيرة".

وأضافت: "قد تشمل أساليب الهجوم، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين، أو مسلحين، أو استخدام العبوات الناسفة".

وكانت السفارة الأميركية في دمشق قد علقت عملياتها عام 2012. ولا تستطيع الحكومة الأميركية تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا، حيث تتولى سفارة جمهورية التشيك دور الدولة الحامية للمصالح الأميركية في سوريا.