سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يجدد موقفه الثابت في دعم الشعب اليمني


أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الجمعة، تجديد الموقف الثابت في دعم الشعب اليمني، فيما اشارت الى ان الاستهداف الأمريكي للشعب اليمني يُعدّ امتداداً للمسار الإجرامي الذي يُجسّد واقع السياسة الأمريكية.

وذكر الحزب في بيان أنه "في سياق تصعيد أمريكا الإجرامي المستمر ضد بعض دول المنطقة، يأتي عدوانها على ميناء رأس عيسى في اليمن كمحطة جديدة ضمن سلسلة من العمليات الإجرامية التي تؤكد بشكل متزايد دورها الخبيث في زعزعة الاستقرار، وإدارة الحرب الإقليمية على صعيد الإبادة الجماعية في فلسطين، فضلاً عن الاعتداءات المتواصلة وعمليات القتل بحق الشعوب".

وأضاف، أن "الاستهداف الأمريكي للشعب اليمني والذي راح ضحيته العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، يُعدّ امتداداً للمسار الإجرامي الذي يُجسّد واقع السياسة الأمريكية، خدمةً لأمن الكيان الصهيوني وأجندته التوسعية، وتشجيعه على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الأبرياء في فلسطين".

وجدد الحزب، بحسب البيان "الموقف الثابت في دعم الشعب اليمني"، مشيرا الى انه "نرفع أزكى آيات التقدير لموقفه البطولي من القضية الفلسطينية، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّد شهداء اليمن بواسع رحمته، وأن يمنّ على جرحاه بالشفاء العاجل".

 

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