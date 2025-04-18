سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم: حديث "إسرائيل" عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله


أكد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن حديث "إسرائيل" عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله، فيما أشار الى ان كل العالم اليوم يقول إن حزب الله والدولة اللبنانية التزما بالاتفاق فيما "إسرائيل" لم تلتزم به.

وقال الشيخ قاسم في بيان، إن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين، وإسرائيل توسعية ولا تكتفي بفلسطين المحتلة بل تريد أخذ لبنان أيضاً".

وأضاف، أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها حققت إنجازات عظيمة ومؤثرة على مدى 40 سنة، وكل العالم اليوم يقول إن حزب الله والدولة اللبنانية التزما بالاتفاق فيما إسرائيل لم تلتزم به".

وتابع، ان "حزب الله التزم بالاتفاق والدولة اللبنانية تستطيع أن تقف أمام العالم كله وتقول إنها التزمت بالاتفاق بالكامل، وحديث "إسرائيل" عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن إطار مشروعها التوسعي".

ولفت الى انه "لم يعد هناك ذريعة أمام اسرائيل بعد الاتفاق ومع ذلك هي تعتدي يومياً، والكيان الصهيوني اعتدى على لبنان أكثر من 2700 مرة منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وأكمل، أن "الكيان الصهيوني يريد احتلال الجزء الأكبر من لبنان لضمه لفلسطين المحتلة وإنشاء مستوطنات على الأرض اللبنانية"، مبيناً أنه "واهم من يفكر اننا ضعفاء وسلاحنا مرتبط حصراً بمواجهة العدو الصهيوني

واضاف ان الموقف الآن مقاومة وتحرير ومنع الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه ولا استسلام على الإطلاق".

وأشار الى ان "هناك جهة واحدة وبعض الأصوات النشاز في لبنان يركزون على أن المشكلة الأساس سلاح المقاومة، ولسنا ضعفاء بل نحن أهل المواجهة والعزة والكرامة للأرض والإنسان".

وأوضح، أن "من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وسنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة".

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الشيخ نعيم قاسم: حديث "إسرائيل" عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله
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