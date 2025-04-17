سوريا - لبنان - فلسطين

الصحة الفلسطينية: 40 شهيدًا و73 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، عن استشهاد 40 شخصا وإصابة 73 خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات غزة استقبلت خلال 24 ساعة 40 شهيداً و73 مصاباً نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل في غزة".

وأضافت، أن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الخميس". وأشارت الوزارة حسب البيان، الى أن "حصيلة العدوان منذ 18 آذار الماضي بلغت 1,691 شهيدا و4,464 مصابا".

 

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