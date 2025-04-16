سوريا - لبنان - فلسطين

وزير داخلية الجولاني يزعم احباط انقلاب عسكري في سوريا


 زعم الارهابي أنس الخطاب وزير داخلية الارهابي ابو محمد الجولاني عن إحباطهم اليوم الأربعاء.

واتهم الخطاب في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مجموعة من ضباط نظام الرئيس السابق بشار الأسد بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية لتثبيت أركانها وسط تحديات داخلية وخارجية.

وقال الخطاب إن محاولة الانقلاب تم إجهاضها "بفضل الجهود المشتركة لقوات الأمن السورية ودعم الشعب".

وأضاف: "بفضل الله، أنهينا مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط، وأصبح من الماضي"، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل عن هوية المشاركين ومناصبهم.

وأوضح أن إحباط المخطط استند إلى معلومات استخباراتية محدثة وتنسيق وثيق مع وزارة الدفاع والجهات المختصة.

لم تقتصر تدوينات الخطاب على محاولة الانقلاب، بل تناولت إصلاحات واسعة تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة الداخلية، حيث أشار إلى تحديث إدارة ملاحقة الخارجين عن القانون من خلال تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف "ترسيخ الأمن والاستقرار".

وأوضح أن هذه الجهود تشمل تحسين آليات تبادل المعلومات وتطوير البروتوكولات التنفيذية لمواجهة التهديدات بفعالية.

كما استعرض الخطاب إنجازات وزارة الداخلية في مجالات أخرى، تشمل الهجرة والجوازات، مكافحة المخدرات، المباحث الجنائية، إصلاح السجون، والتعاون الدولي.

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وزير داخلية الجولاني يزعم احباط انقلاب عسكري في سوريا
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