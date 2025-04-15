كتائب القسام لعائلات الأسرى الإسرائيليين: سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء بصواريخ جيشكم

بثت "كتائب القسام" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، (15 نيسان 2025)، وجهت فيه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن صواريخ الجيش الإسرائيلي تتسبب بقتلهم وسيعودون إلى بيوتهم في توابيت سوداء.

ودعت "القسام" عائلات الأسرى إلى تجهيز أماكن لدفن أبنائهم قائلة: "جهزوا أماكن دفن أبنائكم فحكومتكم وقّعت على قرار إعدامهم".

تأتي هذه الرسالة عقب إعلان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، مؤكدا أنهم يحاولون الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضاف أبو عبيدة: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

يذكر أن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كان قد حذر في الرابع من أبريل الجاري، من أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة".

وأضاف حينها: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".

وشدد أبو عبيدة على أن "حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسئولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير، ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم".