رقم صادم..2161 ضحية لسلوكيات انتقامية وعمليات 'إعدام' بالساحل السوري

شهدت مناطق الساحل السوري منذ سقوط النظام البائد بتاريخ 8 من كانون الأول لعام 2024، عمليات تصفية فردية وجماعية ومجازر على أساس الطائفة، راح ضحيتها مدنيين بينهم نساء وأطفال، حيث شهدت المنطقة الساحلية أحداثاً دامية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الانسان، منذ سقوط النظام السابق مقتل 2161 شخصاً قتلوا وتمت تصفيتهم وإعدامهم ميدانيا في الساحل السوري وقرى من الأقلية الطائفية في سورية من ضمنها المجازر التي وثقها المرصد السوري في آذار الفائت في الساحل، وفيما يلي توزع الضحايا منذ سقوط النظام بحسب المحافظات:

– حمص: 225

– حماة: 422

–اللاذقية: 926

– طرطوس: 588

486 ضحية بحوادث فردية وأخرى ارتكبتها مجموعة أفراد بغرض انتقامي (لاتشمل مجازر آذار الممنهجة)

وثق المرصد السوري 486 ضحية منذ سقوط النظام وحتى اليوم 14 نيسان، تم قتلهم وتصفيتهم على أساس طائفي وانتماء سياسي.

وبحسب توثيقات المرصد السوري، بلغت حصيلة القتلى منذ سقوط النظام بتاريخ 8 كانون الأول وحتى نهاية العام 2024، 108 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال.

وفيما يلي تفاصيل الجرائم منذ السقوط:

– حمص: 33 هم (32 رجل وسيدة )

– حماة: 49 هم ( 47 رجل، وسيدتين)

–اللاذقية: 20 هم ( 1 سيدة، و19 رجال)

– طرطوس: 6 هم (5 رجال وطفل).

ومنذ بداية العام الجاري توزعت كما يلي: كانون الثاني:167 شخصاً بينهم 3 سيدات وطفل.

–حمص: 98، هم: (95 رجلًا، 2 سيدة، 1 طفل).

– حماة: 48 هم: (47 رجلًا، 1 سيدة).

– اللاذقية: 9، هم: (9 رجلًا).

– طرطوس: 12 هم: (12 رجلًا).

شباط: 78 شخصا بينهم سيدتان وطفل.

حمص: 27، هم: (26 رجلًا وسيدة).

– حماة: 28، هم: (28 رجلًا).

– اللاذقية: 13، هم: (13 رجلًا)

– طرطوس: 10، هم: (8 رجلًا، 1 سيدة ، 1 طفل).

آذار: 93 شخصا بينهم سيدتان و3 أطفال

حماة : 19 رجل هم (19 رجال)

حمص : 33 هم (31 رجال و سيدة وطفلة)

اللاذقية : 12 هم ( 9 رجال و سيدة وطفلان)

طرطوس: 29 هم (29 رجال).

نيسان: 40 بينهم طفلان وسيدة

–حمص 21 هم ( 19 رجال وطفل وسيدة )

–حماة 6 هم ( 5 رجال وطفل)

–اللاذقية 6 هم (6رجال)

–طرطوس 7 هم (7رجال)

مجازر الساحل التي ارتكبت يوم الخميس 6 آذار وحتى 14 نيسان العدد الإجمالي للموثقين بالأسماء إلى 1676 ضحيةً من المدنيين الذين فارقوا الحياة نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية.

حصيلة المجازر منذ 6 آذار وفق المحافظات:

-عدد المجازر الموثقة: 62 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية.

-إجمالي الضحايا بحسب المحافظات:

– اللاذقية: 866.

– طرطوس: 525.

– حماة: 272.

– حمص: 13.

ويرى المرصد السوري إن استمرار الجرائم والانتهاكات دون محاسبة يفاقم معاناة المدنيين ويكرّس واقعاً مأساوياً يهدد بتصاعد الفوضى وانعدام الأمان في سوريا، هذه الأوضاع تستدعي تدخلاً فورياً لمحاسبة مرتكبي الجرائم ووضع حد لحالة الانفلات الأمني التي تخيم على المشهد السوري.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يدعو لوقف الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مسلحون في مناطق مختلفة، ويؤكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يتحملون العبء الأكبر.