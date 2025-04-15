استمرار المجازر.. 17 شهيدًا و 69 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، بأن 17 شهيدًا، و69 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مبينةً أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 1630 شهيدًا، و4302 إصابة".

وأضافت، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت الى 50000 شهيدًا و116343 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023".

فيما أهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.