حماس تعلن عن شروطها لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين

قال مسؤول بحركة المقاومة الاسلامية، حماس، أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المسؤول في الحركة اليوم الاثنين أن الاحتلال الاسرائيلي "لا يزال يعطل اتفاق وقف إطلاق النار ويتنصل من التزاماتها"، مشيرا إلى أن "حماس" أكدت للوسطاء "ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".

وأوضح "تعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الإسرائيليين".

وقال إن الاحتلال الاسرائيلي يريد إطلاق سراح اسراه دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة وأنها تتواصل مع "إسرائيل" وحركة حماس.

وأبلغ مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن "صفقة شاملة وجدية" للإفراج عن الأسرى تلوح في الأفق، وأن الأمر بات مسألة "أيام قليلة".

كما كشفت إذاعة "كان" العبرية عن تبادل مسودات وثائق بين "تل ابيب" والقاهرة حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.